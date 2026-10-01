Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé mercredi l'un des pilotes de l'avion flydubai à destination de Tel-Aviv d'avoir poignardé l'autre pour provoquer un crash, plongeant l'appareil dans le chaos et le forçant à atterrir en urgence en Arabie saoudite.
Vol flydubai: Netanyahu accuse l'un des pilotes d'avoir voulu provoquer un crash
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