Sébastien Lecornu préside une cellule interministérielle de crise sur les blocages des lycées au ministère de l'Intérieur, en présence du ministre de l'Éducation nationale Édouard Geffray et du ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez. Les lycéens, et désormais les étudiants, sont appelés à un "acte deux" de la mobilisation, malgré les violences.
Blocages des lycées: Lecornu préside une cellule interministérielle de crise
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