Le pape Léon XIV met en garde contre le risque de perdre "notre humanité au milieu du +paradis de machines+ qui envahissent et conditionnent notre quotidien", lors de son premier discours à l'Elysée à Paris, dans un contexte d'inquiétude croissante sur l'encadrement des outils d'intelligence artificielle (IA).
A l'Elysée, le pape met en garde contre l'avènement d'un "paradis de machines"
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