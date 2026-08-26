Le président du Medef Patrick Martin défend un pays "apaisé", "prospère", "rayonnant" et "solidaire" et dénonce "les prophètes de malheur", qui "font leur lit des peurs et des fractures" dans un discours d'ouverture très offensif à la Rencontre des Entrepreneurs de France (REF). SONORE
Le Medef veut un pays "apaisé" et dénonce les "prophètes de malheur"
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