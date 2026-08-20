La dette américaine progresse à une vitesse fulgurante, avec même deux ans d'avance sur les prévisions du bureau du Congrès. L'une des raisons, c'est le poids des taux d'intérêts qui augmentent, reflet des craintes des marchés d'une inflation durable, à cause de la guerre au Moyen-Orient et de la hausse des prix de l'énergie. Le déficit progresse à 6% ou 7%, au lieu des 3% promis par Donald Trump. A cela il faut ajouter une dette privée colossale, liée aux investissements massifs dans l'IA.
La dette des Etats-Unis dépasse le seuil des 40 000 milliards $
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