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[REPLAY] William Kadouch-Chassaing : "Eurazeo est une société qui combine croissance, transformation et très haut rendement"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 25/08/2026 à 09:00

William Kadouch-Chassaing, co-PDG d'Eurazeo, était l'invité de l'émission Ecorama du 1er juin 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la dynamique de collecte d'Eurazeo, la feuille de route 2027, la transformation du groupe vers un modèle de gestionnaire d'actifs, la rotation du portefeuille, l'acquisition d'une participation majoritaire dans Nextron Systems, mais aussi la sous-performance du cours de Bourse et les leviers envisagés pour réduire la décote du titre.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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