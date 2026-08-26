Des torrents d'eau boueuse ont fait plusieurs morts mercredi au Népal, où 384 touristes sont portés disparus selon les autorités locales, ainsi que de "nombreuses victimes" de l'autre côté de la frontière avec la Chine, au Tibet, d'après les médias d'Etat chinois.
Des inondations massives font de nombreux morts au Népal
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