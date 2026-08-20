Ukraine: au moins 16 morts dans des frappes russes, Zelensky dénonce une "escalade"

Un habitant sur le site d'une frappe aérienne russe à Kiev, le 20 août 2026 en Ukraine ( AFP / Roman PILIPEY )

Au moins 16 personnes ont été tuées jeudi à Kiev et dans sa région dans une nouvelle frappe massive de drones et de missiles russes, le président Volodymyr Zelensky accusant Moscou de pousser à "l'escalade" au moment où l'Ukraine manque de moyens d'interception.

Plus de quatre ans après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, les avancées sur le front sont minimes et la diplomatie est à l'arrêt, mais Moscou poursuit ses frappes, notamment de missiles balistiques, sur les villes ukrainiennes, Kiev intensifiant en retour ses frappes de drones à longue portée en territoire russe.

M. Zelensky réclame depuis des mois à ses alliés occidentaux de nouveaux moyens pour faire face aux missiles russes, et notamment des intercepteurs américains Patriot, dont les stocks mondiaux ont été affaiblis depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

"Malheureusement, les missiles balistiques constituent le plus grand défi à l'heure actuelle", a souligné M. Zelensky dans son adresse quotidienne. "Nous avons besoin de missiles (antimissiles, NDLR) pour les Patriot, ce que seuls nos partenaires peuvent nous fournir", a-t-il plaidé.

A Kiev et dans sa région environnante, au moins 16 personnes ont été tuées et une cinquantaine blessées, selon le dernier bilan des autorités.

Dans la capitale, des immeubles résidentiels ont été endommagés, mais aussi un hôpital pour enfants et une école, selon M. Zelensky.

Le ministère russe de la Défense a de son côté indiqué avoir frappé une usine du fabriquant ukrainien de drones Fire Point, des installations du constructeur aéronautique Antonov et des entrepôts logistiques.

L'Ukraine ne communique jamais sur les dégâts causés aux infrastructures militaires.

Entrepôts visés

Au petit matin, en bas d'un immeuble aux fenêtres éventrées, le corps d'une victime était transporté dans un sac mortuaire en plastique noir dans un minivan, a constaté l'AFP.

Selon le Premier ministre ukrainien, Serguiï Koretsky, l'attaque sur Kiev et sa région a duré près de neuf heures, impliquant des dizaines de missiles et de drones.

Des habitants passent devant un immeuble endommagé par une frappe aérienne russe à Kiev, le 20 août 2026 en Ukraine ( AFP / Roman PILIPEY )

Dans le district de Boryspil, dans les environs de Kiev, des entrepôts de produits alimentaires ont été endommagés, selon les autorités. Des infrastructures civiles dans les régions d'Odessa et de Tcherniguiv ont aussi été touchées, selon le nouveau chef du gouvernement.

Les frappes sur des entrepôts civils en Ukraine et en Russie se multiplient depuis des semaines. Kiev vise en particulier les sites du géant russe du e-commerce Wildberries, tandis que Moscou cible son équivalent ukrainien Rozetka.

Les attaques de Kiev et Moscou sur des sites pétroliers, portuaires et des navires en mer Noire sont également régulières. Les bombardements répétés russes sur le port d'Odessa ont mis une grande partie des exportations agricoles ukrainiennes à l'arrêt.

La Russie a rapporté jeudi avoir intercepté 726 drones ukrainiens au cours de la nuit et 64 supplémentaires dans la journée. Plusieurs personnes ont été blessées dans ces attaques jeudi.

Moscou "investit dans les missiles"

"Malheureusement, tandis que Moscou investit dans les missiles balistiques et l'escalade, le monde ne réagit pas toujours de manière adéquate à de telles attaques", a estimé M. Zelensky.

Une habitante sur le site d'une frappe aérienne russe à Kiev, le 20 août 2026 en Ukraine ( AFP / Roman PILIPEY )

Le président américain Donald Trump avait dans un premier temps laissé entendre qu'il autoriserait l'Ukraine à produire elle-même des intercepteurs Patriot, avant de revenir sur sa décision, disant désormais qu'il n'en est "pas sûr".

Interrogé par un journaliste début août dans le Bureau ovale sur les demandes répétées de Volodymyr Zelensky, M. Trump avait lancé: "Nous aussi, on veut des missiles", dans le contexte de la guerre contre l'Iran.

Les efforts diplomatiques, sous médiation américaine, pour mettre fin au conflit en Ukraine sont au point mort depuis le début de l'année. Les échanges de prisonniers de guerre et de dépouilles de soldats tués sont les seuls domaines de coopération entre les deux belligérants.

Des frappes aériennes nocturnes russes sur Kiev, le 20 août 2026 en Ukraine ( AFP / Eugene KOTENKO )

La Pologne, voisine de l'Ukraine, avait annoncé jeudi avoir mobilisé son aviation à l'intérieur de son espace aérien, pour prévenir tout incident lié à l'offensive aérienne russe sur l'Ukraine.

En Roumanie, autre voisin de l'Ukraine, deux avions de chasse espagnols et un hélicoptère de l'armée roumaine ont décollé au cours de la nuit pour surveiller des "cibles" à proximité de la frontière ukraino-roumaine.

Un drone est finalement entré dans l'espace aérien roumain avant de s'écraser dans une zone inhabitée près de Grindu (ouest).

Bucarest a en outre imputé à la Russie l'apparition d'un drone naval chargé d'explosifs, détruit par un chasseur F-16 roumain, à proximité d'une plateforme gazière en mer Noire.