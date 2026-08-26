Des fleurs ornent l'étoile de Dolly Parton sur le Walk of Fame d'Hollywood, à Los Angeles, alors que ses fans rendent hommage à la chanteuse de country légendaire à la suite de sa mort. Dolly Parton, venue d'un milieu défavorisé du Tennessee avant de devenir une figure emblématique de la culture américaine grâce à des tubes tels que "Jolene" et "9 to 5", est décédée à l'âge de 80 ans, a annoncé mardi sa famille. IMAGES
Mort de Dolly Parton: des fleurs placées sur son étoile à Hollywood
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