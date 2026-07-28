Mégafeu en Gironde : "stabilisé" mais avec 14 reprises de feu, avant l'arrivée d'un nouveau "pic de chaleur"

Vue prise depuis un hélicoptère de la Sécurité civile montrant un Canadair larguant de l'eau sur un incendie à Saint-Jean-d'Illac, en Gironde, le 28 juillet 2026 ( POOL / Baz Ratner )

Le mégafeu qui ravage la Gironde est "stabilisé" mais l'arrivée prévue mercredi d'un nouveau "pic de chaleur" sera cruciale, après une journée mardi marquée par un nombre "très important" de reprises de feu, qui ont forcé l'évacuation préventive de milliers de touristes.

L'incendie est "stabilisé" et ne "progresse pas", a déclaré en fin de journée la préfète du département, Sophie Brocas. Pour autant, les pompiers ont fait face à "14 reprises de feu, c'est très important, sur des zones qui avaient déjà été parcourues par le feu".

Environ 4.000 personnes ont été évacuées par précaution des hébergements touristiques de Lacanau, "dans le plus grand calme, puisqu'on avait un peu de temps", s'est satisfait le maire Laurent Peyrondet.

Dans le même temps, après "évaluation de la situation" et "analyse des risques", 57.000 habitants de trois villes proches de Bordeaux évacués dans la nuit de vendredi à samedi vont pouvoir rentrer chez eux "s'ils le souhaitent", a ajouté Mme Brocas.

"Fort pic de chaleur"

Avec un passage en vigilance orange canicule mercredi midi, la Gironde et les Landes s'apprêtent à vivre selon Météo-France un "fort pic de chaleur".

Evacuations à Lacanau le 28 juillet 2026 ( AFP / ALAIN JOCARD )

Après une première hausse des températures mardi jusqu'à 33 à 35°C dans les terres, le thermomètre atteindrait des maximales "souvent comprises entre 38 et 41°C" mercredi, avec des vents un peu moins forts mais plus secs, et avant une nette baisse attendue jeudi.

"Demain sera une journée importante, qu'on va regarder avec une grande attention, au regard des températures extrêmes qu'on aura", a dit le lieutenant-colonel Eric Pitault, du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS 33). "On ne va pas repartir sur un feu généralisé sur l'ensemble de la zone sinistrée", prévoit-il, mais "il faut qu'on reste très vigilants".

Mardi après-midi, la préfecture de Gironde a annoncé que "plusieurs reprises de feu sont observées dans la surface brûlée, tout particulièrement à Lège/Grand Crohot et Marcheprime", soit aux extrémités ouest et sud-est du mégafeu.

Vue prise depuis un hélicoptère de la Sécurité civile montrant des reprises de feu près de Lège-Cap-Ferret, en Gironde, le 28 juillet 2026 ( POOL / Baz Ratner )

Ces récidives sont "un témoignage de la précarité de la situation", avait averti plus tôt le commandant Matthieu Jomain, du SDIS 33.

Tout comme dans le département voisin des Landes, où la préfecture a fait état de 10 reprises de feu traitées par les pompiers.

"C'est inarrêtable. En fait on met 8.000 litres dans une zone et une heure après c'est reparti", a expliqué à l'AFP, Pierre-Marie, un bénévole aidant les pompiers.

Pare-feux

Pour prévenir de nouvelles récidives, la DFCI (Défense de la forêt contre les incendies) a réalisé 121 km de pare-feux dans le massif forestier, selon son président Bruno Lafon.

"Nous avons 2.750 sapeurs-pompiers qui se battent arbre à arbre, nous avons 23 appareils aériens qui se relaient aussi pour l'eau, pour le retardant", a renchéri Sophie Brocas.

L'incendie de Gironde a brûlé 42.000 hectares à ce jour, soit la plus grande superficie depuis un feu de forêt meurtrier dans les Landes de Gascogne en 1949 qui avait ravagé environ 50.000 hectares.

Depuis le début du mégafeu, 222.000 personnes ont été évacuées de manière préventive dans 24 communes.

Le feu n'étant pas "fixé", c'est-à-dire contenu, le retour du plus grand nombre dans leurs hébergements n'est à ce stade pas envisageable.

62 campings ont été évacués dans la Gironde et dans les Landes, représentant 50.000 vacanciers, selon la Fédération nationale Hôtellerie de plein-air.

Au Parc d'expositions de Bordeaux, l'accueil des réfugiés de l'incendie s'organise pour durer alors que le brasier de Gironde est toujours menaçant. Cette vraie petite ville, qui hébergeait mardi environ 750 personnes, fonctionne grâce à 180 bénévoles et 650 agents de la métropole de Bordeaux.

Il faut tenir. Louis Perri, 90 ans, circule entre les tables et lits de camp et distribue les bons mots aux évacués du mégafeu. "Bon appétit! Allez, avant une semaine on est chez nous!".

110 pompiers blessés

Intervention de pompiers sur un foyer près de Lège-Cap Ferret, le 28 juillet 2026 ( AFP / Ed JONES )

Dans le département des Landes, plusieurs quartiers de Biscarrosse demeurent bouclés par les autorités. Mais une "grande majorité" des 30.000 évacués dans le département ont été autorisés à regagner leur hébergement, selon le préfet.

Après "trois jours dignes de scènes de guerre", "tout le monde est content de rouvrir", assure derrière son comptoir une boulangère à l'entrée de la ville.

La lutte contre ce feu de forêt a fait 110 blessés dans les rangs des pompiers, selon la préfète.

Aucun TGV ne circulera au sud de Bordeaux mercredi, hormis ceux qui desservent Agen et Toulouse, et l'autoroute A63 reste fermée dans les deux sens entre Bordeaux et Bayonne.

Le gouvernement tiendra jeudi à Bercy une réunion pour répondre aux "préoccupations" des entreprises, a annoncé le ministre délégué à l'Industrie, Sébastien Martin. Le ministère estime qu'environ 130.000 salariés ne peuvent pas travailler du fait des incendies.

C'est pourquoi le ministère du Travail a demandé de "traiter en urgence les demandes d’activité partielle des entreprises affectées", selon un communiqué.

Ces derniers jours, le sud-est de la France a également été touché par plusieurs incendies, en Corse, dans les Hautes-Alpes et dans le Var.

Dans ce dernier département, le feu qui a parcouru environ 4.500 hectares en huit jours dans le massif du Gros Bessillon est désormais "fixé", a annoncé la préfecture.