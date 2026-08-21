Monaco s’est imposé sur le terrain du Gornik Zabrze (3-2), en barrages aller de la Ligue Conférence. Mika Biereth a ouvert le score pour les Monégasques, avant que Lamine Camara ne double la mise après la pause. Paris Brunner a ensuite redonné l’avantage au club de la Principauté, après deux réductions du score polonaises. Les hommes de Filipe Luis conservent ainsi un but d’avance avant le retour, jeudi prochain au stade Louis-II.
Ligue Conférence : Monaco prend une option en Pologne
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