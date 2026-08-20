Paul Pogba et l’AS Monaco ont officialisé leur séparation après seulement une saison. Arrivé en juin 2025 après près de deux années sans jouer, le champion du monde 2018, perturbé par les blessures, n’a disputé la saison dernière que six matches, pour 115 minutes.
Ligue 1 : fin de l'aventure monégasque pour Paul Pogba
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