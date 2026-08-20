Des robots montrent l'étendue de leurs capacités en triant des colis ou en jouant au tennis de table lors d'un immense salon de robotique à Pékin, où des centaines d'entreprises parient sur une transformation du marché du travail par l'intelligence artificielle (IA).
Les entreprises chinoises roulent des mécaniques au salon de la robotique de
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