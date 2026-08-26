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"Elle était tellement généreuse": L'Amérique pleure Dolly Parton

information fournie par AFP Video 26/08/2026 à 14:24

"Le monde a perdu quelqu’un de bien": les hommages se sont multipliés mardi à travers les Etats-Unis, de Nashville à Los Angeles en passant par Washington, pour saluer Dolly Parton, légende de la musique country décédée à l'âge de 80 ans.

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