"Le monde a perdu quelqu’un de bien": les hommages se sont multipliés mardi à travers les Etats-Unis, de Nashville à Los Angeles en passant par Washington, pour saluer Dolly Parton, légende de la musique country décédée à l'âge de 80 ans.
"Elle était tellement généreuse": L'Amérique pleure Dolly Parton
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