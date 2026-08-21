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[REPLAY] Jérôme Cerisier (DG d’Exosens) : "Notre cours de Bourse a bénéficié d'un engouement général pour le secteur de la Défense"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 21/08/2026 à 09:00

Jerome Cerisier, DG d' Exosens , le spécialiste des lunettes de vision nocturne, était l'invité de l'émission Ecorama du 26 mars 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l'impact du contrat décroché auprès du Pentagone, les ambitions industrielles d'Exosens aux États‑Unis, la montée en puissance de l'entreprise au sein de l'OTAN, ainsi que la dynamique financière et boursière d'un groupe porté par la demande mondiale en technologies de défense.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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