Le président libanais Joseph Aoun arrive au Vatican, où il est accueilli par l’archevêque Petar Rajič, préfet de la Maison pontificale, avant une rencontre avec le pape Léon XIV. Au cours d’une audience privée de 30 minutes au Vatican, M. Aoun a exhorté le souverain pontife à soutenir les efforts de Beyrouth visant à obtenir le retrait des forces israéliennes du Sud-Liban, tel que prévu par l’accord, a indiqué la présidence libanaise. À l'issue de cette rencontre, le Vatican a quant à lui fait part de ses "graves préoccupations" concernant les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l'accord négocié par les États-Unis entre Israël et le Liban. IMAGES
Le président libanais Aoun arrive au Vatican avant sa rencontre avec le pape Léon XIV
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