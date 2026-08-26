Estelle Grelier (Saur France) : “On est dans un moment un peu apocalyptique au niveau climatique”

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 26/08/2026 à 17:41

Entre l'absence de pluie et la multiplication des vagues de chaleur, 63% des nappes phréatiques affichaient au 1er août des niveaux sous les normales, la quasi-totalité de l'Hexagone est soumise à des restrictions d'usage de l'eau et 50 départements sont sous tension. Estelle Grelier, présidente de la Fédération française des entreprises de l'eau et présidente de Saur France, était l'invitée d'une émission spéciale d'Ecorama enregistrée à La REF du Medef, à Roland Garros, à Paris, un rendez-vous dont Boursorama est partenaire média.

Parmi les sujets abordés : la comparaison avec l'année de référence 2022, les 40.000 personnes rationnées via des camions citernes et des bouteilles d'eau, l'extension de la sécheresse au-delà du sud de la France, la situation en région parisienne, l'incapacité de sols trop secs à absorber les pluies récentes, les précipitations nécessaires pour recharger les nappes, et les pistes d'adaptation et de sobriété pour éviter une crise chaque été.