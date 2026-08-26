Des personnes se rassemblent devant la statue de Dolly Parton, située à l'extérieur du palais de justice du comté de Sevier, dans le centre-ville de Sevierville, dans le Tennessee, pour rendre hommage à cette légende de la musique country après l'annonce de son décès. IMAGES
Des fans rendent hommage à Dolly Parton devant sa statue à Sevierville, dans le Tennessee
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