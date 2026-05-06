Guerre au Moyen-Orient : BCE et Fed vont-elles commettre une grave erreur ?

La guerre au Moyen-Orient et les menaces sur le détroit d’Ormuz alimentent les craintes d’un choc énergétique mondial. Face à une inflation relancée par la hausse des prix du pétrole et à un ralentissement économique potentiel, les banques centrales se retrouvent confrontées à un dilemme : continuer à lutter contre l’inflation ou éviter d’aggraver la fragilité de l’économie mondiale. L'analyse de Stéphane Déo, gérant de portefeuille senior chez Eleva Capital. Ecorama du 6 mai 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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