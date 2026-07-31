Nouveaux radars : ce qui attend les automobilistes !

Radars miniatures, intelligence artificielle, contrôles renforcés… Les technologies de contrôle routier évoluent rapidement en Europe. Si certaines innovations ne sont pas encore déployées en France, plusieurs évolutions sont déjà prévues dans les prochaines années, avec des conséquences concrètes pour les automobilistes. Le point avec Laurie Evzline dans Ecorama sur Boursorama.com et avec David Jacquot
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.