A la Une de la presse, ce mercredi 5 août, la réunion d’urgence des ministres des Affaires étrangères des pays arabes et musulmans convoquée aujourd’hui par la Jordanie. Le montant astronomique des profits des grandes compagnies pétrolières ces trois derniers mois: 93 milliards de dollars. Les réactions à la réunion, hier, des ministres de l’Intérieur de l’UE sur la crise migratoire à Ceuta. Et une méthode originale pour appréhender les automobilistes téléphonant au volant.
Profits des compagnies pétrolières: "Des montants obscènes?"
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