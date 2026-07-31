Par la terre et par la mer, des dizaines de milliers de migrants, pour la plupart de jeunes Marocains, ont rejoint en trois jours l'enclave espagnole de Ceuta, dans le nord du Maroc, provoquant une crise à Madrid et en Europe.
Maroc: plus de 60.000 migrants pénètrent dans l'enclave espagnole de Ceuta en trois jours
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro