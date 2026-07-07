CEFP : le point sur le deuxième trimestre 2026

Dans ce numéro de BoursoFocus, Arthur Tondoux, gérant chez ODDO BHF Asset Management et spécialiste de l'allocation d'actifs, fait le point sur le deuxième trimestre 2026 pour le CEFP, le compte d'épargne financière pilotée de BoursoBank. Il évoque notamment un net rebond sur tous les profils, porté par la tech et les semi-conducteurs, le retour en force des grosses introductions en Bourse avec SpaceX et la vague d'IPO à venir, et sa conviction sur les actions américaines et la tech, maintenue malgré des valorisations qui interrogent.
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.
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Ce produit présente un risque de perte totale de votre capital : tout investissement doit s'envisager à long terme.