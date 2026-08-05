Un suspect, visé par l'enquête de la police grecque sur la mort d'une Britannique dont le corps a été retrouvé dans une valise, arrive au tribunal d'Athènes. La police affirme avoir arrêté un homme de 26 ans, identifié par les médias comme étant de nationalité afghane, précisant qu'il avait “avoué les faits”, selon une annonce faite dimanche. IMAGES
Arrivée d'un suspect au tribunal après la découverte du corps d'une femme à Athènes
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