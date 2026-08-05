Le tourisme français impacté par les incendies, les campings sont les plus touchés

information fournie par France 24 • 05/08/2026 à 21:01

La France est régulièrement la première destination touristique au monde et le tourisme est l'un des piliers de son économie. Avec les emplois indirects, le secteur représente jusqu'à 7,5% du PIB et 109 milliards €. Mais les incendies de juillet 2026 annoncent une bien mauvaise saison pour les professionnels du Var, de Corse, de Gironde et des Landes. Certains peuvent tenter de se rattraper en août et pendant l'arrière-saison mais pour les campings, qui font les trois quarts de leur chiffre d'affaires l'été, ce sera beaucoup plus compliqué. Quant à l'effet repoussoir des incendies, il s'étend bien au-delà des zones sinistrées, jusque dans les régions voisines. L'année suivante, les professionnels du tourisme constatent en général une baisse résiduelle de fréquentation de 40%.