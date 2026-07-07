L'Ukraine pourrait apporter des capacités de défense "extraordinaires" à l'Otan si elle pouvait en devenir membre, a affirmé mardi à Ankara le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
L'Ukraine pourrait apporter à l'Otan des capacités de défense "extraordinaires"
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