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[REPLAY] Jean-Marc Chéry (STMicroelectronics) : "Nous sommes repartis dans une phase de croissance !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 05/08/2026 à 09:00

Jean-Marc Chéry, Président du directoire et directeur général STMicroelectronics , était l'invité de l'émission Ecorama du 30 janvier 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la reprise encore fragile du marché des semi conducteurs, l'évolution du chiffre d'affaires et des marges, l'impact des tensions géopolitiques, la pénurie de puces mémoire liée au boom de l'IA, ainsi que les enjeux industriels et stratégiques autour de la nouvelle usine en Chine.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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