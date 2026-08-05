[REPLAY] Jean-Marc Chéry (STMicroelectronics) : "Nous sommes repartis dans une phase de croissance !"

Jean-Marc Chéry, Président du directoire et directeur général STMicroelectronics , était l'invité de l'émission Ecorama du 30 janvier 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la reprise encore fragile du marché des semi conducteurs, l'évolution du chiffre d'affaires et des marges, l'impact des tensions géopolitiques, la pénurie de puces mémoire liée au boom de l'IA, ainsi que les enjeux industriels et stratégiques autour de la nouvelle usine en Chine.
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