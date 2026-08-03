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[REPLAY] Nicolas Dufourcq (Bpifrance) : "Il faut stopper la boule de neige de la dette sociale !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 03/08/2026 à 09:00

A l'occasion de la publication de son livre "La Dette sociale de la France" chez Odile Jacob, Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance était l'invité de l'émission Ecorama du 29 octobre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la dérive historique de la dette sociale française, les failles du modèle de protection sociale, le poids croissant des aides et prestations, les limites budgétaires de l'État providence, les tensions politiques autour de la réforme des retraites et la taxe Zucman.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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11 commentaires

  • 09:22

    Toutes les prestations sont beaucoup trop élevées dans ce pays en quasi faillite à commencer par celles octroyées sans ou sans avoir travaillé qui ne devraient tout simplement pas exister comme cela était le cas il y a un siècle. D'autre part il y a bien longtemps que la capitalisation aurait du être majoritaire dans le montant de la retraite.

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