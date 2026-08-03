A l'occasion de la publication de son livre "La Dette sociale de la France" chez Odile Jacob, Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance était l'invité de l'émission Ecorama du 29 octobre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la dérive historique de la dette sociale française, les failles du modèle de protection sociale, le poids croissant des aides et prestations, les limites budgétaires de l'État providence, les tensions politiques autour de la réforme des retraites et la taxe Zucman.
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