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Locations de vacances : comment éviter les nouvelles arnaques de l’été ?
information fournie par Ecorama•30/07/2026 à 09:20
Booking, Airbnb, Expedia… Les arnaques aux locations de vacances se multiplient avant les grands départs, avec des messages de plus en plus crédibles utilisant parfois de vraies données de réservation. Comment fonctionnent ces escroqueries et quels réflexes adopter pour ne pas tomber dans le piège ? Les explications de la journaliste Camille Bour-Roussi.
information fournie par BoursoBank•30.07.2026•09:30•
Avec le développement des voitures électriques, la recharge à domicile devient un enjeu clé pour de nombreux ménages. Mais selon que l'on vit en maison individuelle ou en copropriété, et que l'on est propriétaire ou locataire, les règles diffèrent. Tour d'horizon ...
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information fournie par The Conversation•30.07.2026•08:30•
Au-delà du sport, le Tour de France donne aussi l'occasion de (re)découvrir nos paysages et parfois leurs bizarreries géologiques. L'itinéraire de la quatrième étape, le 7 juillet, entre Carcassone et Foix, a fait passer les coureurs par le pic de Bugarach, dans ...
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Comment continuer à utiliser son téléphone à l'étranger sans faire exploser sa facture ? Fonctionnement, prix, compatibilité, pièges à éviter : tout ce qu'il faut savoir avant de partir avec la journaliste Émilie Chaussier. Ecorama du 29 juillet 2026, présenté ...
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information fournie par The Conversation•29.07.2026•08:30•
Avec un objectif fixé à 4.000 établissements d'ici 2027, les maisons de santé, qui regroupent médecins généralistes, masseurs-kinésithérapeutes, infirmier·ères, pharmacien·nes et autres professionnel·les de santé, montent en puissance. Elles sont présentées comme ...
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