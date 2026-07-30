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Locations de vacances : comment éviter les nouvelles arnaques de l’été ?
information fournie par Ecorama 30/07/2026 à 09:20

Booking, Airbnb, Expedia… Les arnaques aux locations de vacances se multiplient avant les grands départs, avec des messages de plus en plus crédibles utilisant parfois de vraies données de réservation. Comment fonctionnent ces escroqueries et quels réflexes adopter pour ne pas tomber dans le piège ? Les explications de la journaliste Camille Bour-Roussi.

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