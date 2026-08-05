L'Olympique lyonnais (OL) s’est incliné sur la pelouse du Sparta Prague (2-1) en 3e tour préliminaire aller. Le match retour aura lieu le 11 août à Lyon, au Groupama Stadium.
Ligue des champions : Lyon en mauvaise posture au 3e tour préliminaire
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