Des images des pompiers et des télévisions locales montrent un immeuble de trois étages en grande partie détruit, comme soufflé par une explosion, alors que sept personnes sont portées disparues et trois personnes ont été blessées, à Messine, dans le sud de l'Italie, selon le maire de la ville sicilienne.
Italie: sept disparus après l'effondrement d'un immeuble en Sicile
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