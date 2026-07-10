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Le point trimestriel sur le PEA Profilé avec Amundi

information fournie par BoursoBank 10/07/2026 à 09:48

Dans ce numéro de BoursoFocus, on fait le bilan du deuxième trimestre 2026 concernant le PEA Profilé de BoursoBank. David-Olivier Azoulay, gérant allocataire chez Amundi, revient sur un trimestre exceptionnel, porté par le rebond des marchés actions et la vague de l'intelligence artificielle, et explique pourquoi sa conviction sur les petites capitalisations américaines a particulièrement bien fonctionné.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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Avec un PEA BoursoBank, vous pouvez investir sans effort en optant pour la gestion profilée !

Découvrez en vidéo ce qu'est la gestion profilée

Accessible dès 100 €, ce mode de gestion vous permet de confier tout ou partie de la gestion de votre PEA à des experts d'Amundi, leader de la gestion d'actifs en Europe (1) afin de bénéficier de la dynamique des marchés sans aucun effort.  Vous pouvez mettre en place des versements libres programmés dès 20 € pour investir sans y penser et continuer, en parallèle, à réaliser des investissements en toute autonomie. La gestion profilée est disponible avec un PEA classique ou PEA 18-25 ans, sans aucuns frais d'entrée ni de sortie.

Les valeurs mobilières présentent un risque de perte en capital ; tout investissement doit s'envisager à moyen ou long terme.

Découvrir le PEA profilé

(1) Source IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2023 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2022.

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1 commentaire

  • 11:11

    perso portif 100% cette année et encore je me suis précipité pour vendre

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