L'intérieur français des Spurs Victor Wembanyama était présent à Nanterre (Hauts-de-Seine) jeudi, afin d'inaugurer un terrain de basket rénové, sur les terres de son club de formation.
Wembanyama de retour à Nanterre pour inaugurer un terrain de basket
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