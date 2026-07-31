"Les vacances ne sont pas tout à fait les mêmes pour tout le monde", rappelle Dominique Sopo, président de SOS Racisme après le testing organisé par l'association en juillet auprès de plages privées et de clubs de nuit de bord de mer entre Marseille et Nice.
SOS Racisme dénonce la discrimination raciale dans des clubs et plages privées de bord de mer
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