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SOS Racisme dénonce la discrimination raciale dans des clubs et plages privées de bord de mer

information fournie par AFP Video 31/07/2026 à 15:04

"Les vacances ne sont pas tout à fait les mêmes pour tout le monde", rappelle Dominique Sopo, président de SOS Racisme après le testing organisé par l'association en juillet auprès de plages privées et de clubs de nuit de bord de mer entre Marseille et Nice.

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2 commentaires

  • 15:35

    Je ne pense pas que les clubs refusent les clients venus du Golfe. .. par contre la privatisation de grands espaces autrefois publics peut interroger. ... me semblent que ceux qui ne comptent pas peu importe leur couleur de peau , la plèbe , a de moins en moins d espace de liberté. ...

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