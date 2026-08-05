Ce mercredi a eu lieu la visite du directeur général de l'OMS en République Démocratique du Congo. Le pays fait face à la 17ème épidémie d'Ebola. Depuis le 15 mai, plus de 3 800 cas ont été enregistrés, dont 1 751 décès. La maladie ne montre aucun signe de ralentissement.
Ebola : le directeur général de l'OMS en visite en RDC
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