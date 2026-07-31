Expatriation l’herbe est-elle vraiment plus verte ailleurs ?

Changer de pays peut bouleverser les règles applicables à votre succession. Sans anticipation, les conséquences peuvent être importantes. Maître Jérôme Barré, avocat associé chez Yards passe en revue les précautions indispensables avant de s'expatrier. Ecorama du 31 juillet 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
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