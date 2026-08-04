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[REPLAY] Jean-François Fallacher (DG d’Eutelsat) : "L'argent n'est plus un problème pour nous grâce à cette augmentation de capital !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 04/08/2026 à 09:00

Jean-François Fallacher, directeur général d' Eutelsat , deuxième opérateur mondial de satellites en orbite basse, coté sur le SBF120, était l'invité de l'émission Ecorama du 4 décembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la nouvelle augmentation de capital de 670 millions d'euros, la stratégie de déploiement des satellites en orbite basse face à Starlink, les enjeux de souveraineté numérique européenne, la place des actionnaires publics et privés, ainsi que les perspectives de redressement d'un titre boursier en difficulté.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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11 commentaires

  • 18 décembre 12:29

    l'argent nest plus un problème ....
    difficile d'être plus cynique

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