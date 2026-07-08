BoursoVie : le point sur la gestion pilotée Edmond de Rothschild AM pour le deuxième trimestre 2026

Dans ce numéro de BoursoFocus, Delphine Arnaud et Marie de Leyssac, gérantes allocataires chez Edmond de Rothschild Asset Management, dressent le bilan du deuxième trimestre 2026 dans le cadre de la gestion pilotée du contrat d'assurance-vie BoursoVie. Elles reviennent sur un trimestre de net rebond porté par le cessez-le-feu au Moyen-Orient et une saison de résultats exceptionnelle aux États-Unis, les écarts de performance entre zones géographiques, et leur conviction de rester diversifiées entre intelligence artificielle et actifs réels.
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.
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Ce contrat présente un risque de perte en capital
* Le contrat comporte des frais annuels de gestion précisés dans la Notice d'Information valant Conditions Générales du contrat BoursoVie.