Un immense portrait du nouveau Premier ministre britannique a été peint dans une ferme du nord de l'Angleterre, appelant Andy Burnham à rétablir l'aide humanitaire. Cette œuvre a été réalisée par l'association artistique Sand In Your Eye et l'ONG Concern Worldwide.
Une portrait géant d'Andy Burnham peint dans un champ en Angleterre
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