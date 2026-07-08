Le président américain Donald Trump déclare que le cessez-le-feu avec l'Iran est "terminé", qualifiant le pays de "malade" après que Washington a lancé des frappes contre la République islamique et que l'Iran a affirmé avoir visé des bases américaines dans le Golfe.
Trump affirme que le cessez-le-feu avec l'Iran "est terminé"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro