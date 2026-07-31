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L’UEFA riposte face au projet de la Fifa

information fournie par France 24 31/07/2026 à 07:09

L’UEFA a annoncé son opposition au projet de Gianni Infantino d’ouvrir le capital commercial de la Coupe du monde à des investisseurs privés. Réunis en urgence, les 55 membres de l’instance européenne ont voté à l’unanimité un retrait du Mondial si cette réforme était adoptée.

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