L’UEFA a annoncé son opposition au projet de Gianni Infantino d’ouvrir le capital commercial de la Coupe du monde à des investisseurs privés. Réunis en urgence, les 55 membres de l’instance européenne ont voté à l’unanimité un retrait du Mondial si cette réforme était adoptée.
L’UEFA riposte face au projet de la Fifa
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