François Hommeril (CFE-CGC) : "L'Etat doit intervenir pour réguler la spéculation sur les prix de l'énergie"

François Hommeril, président de la CFE-CGC, était l'invité de l'émission Ecorama du 4 mai 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la montée des tensions commerciales entre les États-Unis et l’Union européenne, le retour de l’inflation et ses conséquences sur le pouvoir d’achat, les réponses attendues du gouvernement face à la crise énergétique, ainsi que le débat autour d’une éventuelle taxation des superprofits des groupes énergétiques.
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