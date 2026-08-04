"Lorsque nous avions besoin d'aide, la France nous a apporté son soutien": Des pompiers ukrainiens participent à des opérations de noyage du mégafeu qui a ravagé la Gironde, une mobilisation inédite en France.
Mégafeu en Gironde: des pompiers ukrainiens interviennent pour la première fois en France
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