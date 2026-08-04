Donald Trump a affirmé lundi que des négociations avec l'Iran avaient lieu "en ce moment même", malgré le démenti de Téhéran peu auparavant, le président américain affirmant que ces discussions représentaient "la dernière chance" pour le pays d'obtenir un bon accord.
Trump affirme que des discussions ont lieu "en ce moment même" avec l'Iran
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