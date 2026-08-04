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Trump affirme que des discussions ont lieu "en ce moment même" avec l'Iran

information fournie par AFP Video 04/08/2026 à 13:29

Donald Trump a affirmé lundi que des négociations avec l'Iran avaient lieu "en ce moment même", malgré le démenti de Téhéran peu auparavant, le président américain affirmant que ces discussions représentaient "la dernière chance" pour le pays d'obtenir un bon accord.

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