"C'est un travail de fourmi", affirme lundi un pompier, lors d'une opération de noyade des points chauds et de sécurisation des zones encore intactes près des feux de forêt qui ravagent le Var.
Var : les pompiers au travail pour sécuriser les zones encore intactes
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