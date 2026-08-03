Var: l'incendie reste contenu mais "extrême vigilance" face aux rafales de vent

Cette photographie montre de la fumée s'élevant dans le ciel à Correns, dans le sud-est de la France, le 31 juillet 2026, alors que l'incendie a repris dans le Var, gagnant en ampleur sous l'effet du mistral ( AFP / Thibaud MORITZ )

Dans le Var, les pompiers font preuve d'une "extrême vigilance" lundi pour dompter des reprises et des réactivations "limitées" de l'incendie du Gros Bessillon, qui pourraient encore être attisées par des rafales de vent ces prochains jours.

Le feu, qui a démarré vendredi au sud de l'important brasier fixé il y a six jours près du massif du Gros Bessillon, est contenu mais n'est toujours pas fixé à ce stade.

L'incendie a déjà parcouru environ 1.850 hectares et menacé plusieurs villages. Mais les habitants, évacués une partie du week-end, ont pu regagner leur domicile.

Signe d'une "stabilisation" de la situation, lundi "aucune population" ne s'est retrouvée confinée ou évacuée, s'est félicitélo, lors d'un point presse en soirée, le préfet du Var Simon Babre.

"Cette stabilisation permet un traitement de fond par les sapeurs-pompiers, des lisières, des points chauds. Nous avons eu quelques réactivations et reprises en nombre limité aujourd'hui", a-t-il dit lundi soir, évoquant toutefois une centaine de largages effectués par deux Canadair et cinq hélicoptères bombardiers d'eau.

"Donc la situation reste une situation d'extrême vigilance. Rien ne peut être considéré comme acquis", a-t-il averti.

Il a espéré des rafales de vent de moindre intensité mardi, mais qui pourraient tout de même "atteindre ou dépasser" les 40 km/h. Avant un mistral, attendu mercredi ou jeudi, "qui pourrait réactiver des foyers."

Lundi, 1.500 sapeurs-pompiers, épaulés par des renforts serbes, étaient mobilisés pour lutter contre le feu, alors que le Var est depuis plusieurs jours en vigilance orange pour la canicule avec des températures proches de 40°.

Des bulldozers opérés par l'armée sont en action pour ouvrir de nouvelles pistes afin de positionner des engins de lutte sur des secteurs qui pourraient se révéler sensibles avec la levée du vent.

Au total, depuis le début des feux le 21 juillet qui avaient parcouru plus de 4.500 hectares en une semaine dans le secteur du Gros Bessillon, 70 maisons ont été touchées, dont 41 entièrement détruites, selon un bilan des autorités.

Le préfet a reconnu que la commune de Correns avait été "la plus impactée" par les incendies, celle qui avait "le plus souffert", avec 52% de sa superficie qui a brûlé et "trois assauts du feu successifs" à quelques jours d'intervalle.

Mais "c'est aussi la commune qui a le plus mobilisé l'attention de la chaîne de commandement et des sapeurs-pompiers (...) tant les foyers, le sinistre, le front des flammes étaient intenses", a-t-il dit, promettant un accompagnement et une attention très importants sur le long terme, puisque "les traumatismes, l'impact matériel" y ont été les plus importants.

C'est le quatrième incendie d'ampleur qu'affrontent les pompiers depuis le 19 juillet dans le centre du Var, territoire de vignes, d'oliveraies et de bucoliques villages de pierre. Environ 7.450 hectares ont été dévorés par les incendies depuis début juillet dans le département, selon une estimation de la préfecture.