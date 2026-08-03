Des hélicoptères effectuent des largages pour lutter contre un feu de végétation à Kryo Pigadi, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest d'Athènes, alors que les pompiers grecs, aidés par une accalmie du vent, continuent de lutter contre de multiples incendies qui ont fait déjà cinq morts dans le pays. IMAGES
Incendies en Grèce: largages par hélicoptères à Kryo Pigadi
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