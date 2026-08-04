A bord du bateau de l'Ifremer, dans l'étang de Thau, des chercheurs observent les conséquences de la canicule marine par le biais de prélèvements d'huîtres et de moules, et mesurent la température et la présence d'oxygène dans l'eau.
Canicule: à Sète, l'Ifremer mesure les conséquences marines
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