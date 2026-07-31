Un résident d’une maison de retraite dans le nord de Londres s'exclame: "Quoi, un nouveau ?" lors de sa rencontre avec le Premier ministre britannique Andy Burnham, quelques jours après l'accession au pouvoir du septième chef du gouvernement du pays en un peu plus de dix ans.
"Quoi, un nouveau ?": le résident d'une maison de retraite rencontre Andy Burnham
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