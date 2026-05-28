Faut-il acheter ces grosses actions qui gagnent plus de 500% en 1 an ?

information fournie par Ecorama • 28/05/2026 à 14:05

Certaines valeurs liées à l’intelligence artificielle et aux semi-conducteurs ont bondi de plusieurs centaines de pourcents en un an, alimentant les interrogations sur une possible bulle boursière. Cette émission revient sur les valorisations record des géants de la tech, le rôle central des investissements massifs des hyperscalers dans l’IA, mais aussi les risques de concentration qui se cachent derrière de nombreux ETF mondiaux largement exposés aux mêmes thématiques. L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 28 mai 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com